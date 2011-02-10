中石油巨资收购加拿大能源资产

圖片版權 AFP Image caption 中石油投資將大大加快峻嶺油區的開發

加拿大能源公司宣佈，中國最大的石油天然氣生產商——中國石油將以54億加元收購該公司位於加拿大峻嶺油區的頁岩氣項目權益。

如果這筆交易最終獲得批准進行，將成為中國最大的海外天然氣投資案。

根據協議，這兩家公司將成立一家合資企業，雙方各出資50%，開發位於不列顛哥倫比亞省和阿爾伯達省多達63.5萬英畝的天然氣田。

該頁岩氣產區的天然氣日產量為2.55億立方英尺，已探明儲量約一萬億立方英尺。

中石油表示，該公司多年來一直尋求與加拿大大型專業油氣公司合作的機會，包括在加拿大的液化天然氣和油砂領域以及在中國的業務合作機會。

中石油稱，希望這個合作項目能成為進入北美這一高端市場的重要平台。

加拿大能源公司首席執行官艾瑞斯曼說，為了達成有關協議，兩家公司進行了長達九個月的談判。

他表示，這份協議是該公司與中石油合作的一個裏程碑，中石油的投資將大大加快峻嶺油區的開發步伐。

加拿大能源公司說，有關協議的具體細節仍需雙方進一步談判，交易完成日期將取決於政府及監管部門的批准。