美国白宫加强对埃及政府施压

圖片版權 Other Image caption 抗議者要求穆巴拉克總統立即下台

在埃及反政府示威抗議活動進入第17天時，美國政府加大了對埃及領導層的批評聲調。

美國白宮發言人吉布斯說，埃及政府尚未採取人民希望看到的、「必須的」改革步驟。

埃及的抗議活動已經從開羅解放廣場擴大到議會大廈。示威者將道路封堵了起來，包圍了議會大廈和政府辦公樓。

此外，有消息說，埃及很多地方發生罷工，開羅以外地區的抗議也開始從和平轉向暴力。

埃及政府已宣佈和平過渡計劃，穆巴拉克總統將留任至九月份任期屆滿，但反對派人士擔心政府是在拖延時間，民眾不會見到有意義的改革實施。

吉布斯說，埃及政府沒有採取民眾希望見到的必要改革步驟，這是為什麼有越來越多的民眾上街表達不滿。

他表示，美國正重新檢討對埃及的援助計劃，埃及政府對示威民眾的克制和改革措施將決定「今後援助的情況」。

在此之前，美國副總統拜登已呼籲埃及政府立即撤消已實施長達30年之久的緊急狀態法案，並停止對記者和示威人士的騷擾。

BBC駐北美事務編輯馬德爾說，奧巴馬政府顯然正加大對埃及政府的施壓。