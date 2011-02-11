新闻人物：穆罕默德·胡斯尼·穆巴拉克

圖片版權 BBC World Service Image caption 穆巴拉克擔任總統後經歷過6次對他的未遂刺殺

82歲穆巴拉克總統在埃及執政長達30年，星期五（2月11日）辭職。當初很少有人料到他能在台上如此之久。

1981年埃及總統薩達特遭到暗殺後，當時並不特別著名的穆巴拉克繼任總統，但是很少有人能夠料到他在總統職位上持續時間如此之久。

薩達特在開羅閱兵時被伊斯蘭激進分子開槍打死。當時穆巴拉克就坐在薩達特旁邊，但是他僥倖逃脫。

自穆巴拉克擔任總統後，他經歷過6次對他的未遂刺殺。最驚險的一次1995年發生在埃塞爾比亞首都，當時他去那裏參加非洲峰會，他的轎車受到攻擊。

除了化險為安，穆巴拉克這位前空軍司令還能左右逢源，牢牢掌握國家權力；一方面他能夠成為西方信賴的盟友，另一方面他還成功地挫敗了國內強有力的反對派勢力。

不過現在面對埃及持續進行的抗議示威，穆巴拉克權威急劇受損。

另外他的健康狀況也在惡化，他身後的繼承問題也不明朗。穆巴拉克已經宣佈他不會在9月的大選中謀求連任。

早年生活

穆巴拉克1928年5月4日出生於埃及曼努菲亞省的米塞利赫村。報道說穆巴拉克從小學習刻苦，學習成績優異。

穆巴拉克19歲高中畢業後不顧父親的反對考入軍事學院，開始了漫長的軍旅生涯。他曾經作過戰鬥機飛行員。

1967年，穆巴拉克參加第三次中東戰爭並指揮空戰。1969-1972年任空軍參謀長，1972年任國防部副部長兼空軍司令，1975年任副總統。

1980年穆巴拉克擔任埃及民族民主黨總書記。

1981年當選總統兼武裝部隊最高統帥，1982年1月當選民族民主黨主席。

1987年、1993年、1999年、2005年穆巴拉克4次連任總統。