美国出兵伊拉克“基于叛逃者谎言”

Image caption 鮑威爾在聯合國演講呼籲對伊拉克出兵

一名伊拉克叛逃者承認，他所編造的伊拉克製造大規模殺傷性武器的謊言導致美國入侵伊拉克和薩達姆·侯賽因倒台。

代號「詭計」的拉斐德·阿爾萬·阿爾—賈納比在接受英國《衛報》採訪時表示，他當時覺得必須有所作為將民主帶到伊拉克。

阿爾—賈納比宣稱伊拉克有移動式生化武器和秘密工廠，這一謊言成為美國2003年入侵伊拉克的正當理由。

美國當時的國務卿鮑威爾在2003年2月聯合國大會上發表的主旨演講中提及他的偽證。

阿爾—賈納比說，他當時對鮑威爾的講話感到非常震驚。

在英國政府的檔案中，英國情報機構同樣利用特工「詭計」的假情報作為伊拉克生化武器的實證。

阿爾—賈納比透露這一內幕之前，美國前國防部長拉姆斯菲爾德出版的回憶錄也表示，伊拉克根本就沒有製造大規模殺傷性武器的計劃。

但是這一有關伊拉克生化和大規模殺傷性武器的假情報卻被美國官員利用成為向伊拉克出兵推翻薩達姆·侯賽因的理由。

重覆謊言

阿爾—賈納比已經在德國獲得難民庇護。他說在2000年曾經有德國特工找他希望了解伊拉克內部的情報。

他說，為自己的所作所為感到驕傲。

據他透露，雖然德國情報機關後來獲得伊拉克軍事工業委員會的聲明否認伊拉克有任何流動式武器和工廠，但是德國方面仍然看重他編造的情報。

在鮑威爾演說後，阿爾—賈納比曾經致電德國情報機關，指責他們違背協議與其他國家分享他提供的情報。

德國情報機關告誡他不要再公開講話並將他禁閉了90天。

BBC安全事務記者認為，無論他當時編造假情報是出於什麼動機，他現在公開承認這一假情報將使德國、美國和英國情報機構難堪，因為他們在之後多年都沒有意識到他是在說謊。