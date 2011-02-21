卡扎菲政权面临越来越大压力

圖片版權 AFP Image caption 卡扎非下落不明，他的兒子伊斯拉姆發表電視講話稱政府對東部已經失控。

利比亞反政府抗議周日晚（20日）遭武力鎮壓後，該國領導人卡扎菲面臨國內外不斷增大的壓力。

未經證實的消息稱，卡扎菲已經離開首都。

阿拉伯聯盟負責人穆薩周一表示，利比亞抗議者的訴求是合理的，並呼籲停止暴力。

而倫敦則告訴利比亞駐英大使，英國譴責使用致命武器對付示威民眾。

人權觀察稍早表示，自上周該國發生抗議活動以來，已有230多人在衝突中喪生。

周一稍早，卡扎非之子伊斯拉姆在電視上露面，聲稱外國人、吸毒者和其他勢力造成了目前的危機，並警告說可能爆發內戰。

他說，國旗和國歌都可以改，但政府已經對東部大部分地區失去控制，部分軍隊和部落首腦，以及部分高級外交官已經加入反對派陣營。

BBC在開羅的記者說，從目前的的黎波里局勢來看，卡扎非政權倒台只是個時間問題。

但是，利比亞人擔心今後的日子是否將充斥著血腥暴力。