圖片版權 gaddafi

穆阿邁爾·卡扎菲是非洲以及阿拉伯世界在位時間最長的領導人。

卡扎菲於1942年生於利比亞南部費讚沙漠地區的伯伯爾。

他在1969年的一次沒有流血的政變中推翻了國王伊德里斯一世， 成立利比亞共和國並成為利比亞的領導人，當時年僅27歲。

主要大事

1973年，卡扎菲宣佈「文化革命」，並成立「人民委員會」。

1982年 ，在譴責利比亞支持國際恐怖組織之後，美國禁止從利比亞進口石油。當時的美國總統里根送了卡扎菲一個綽號叫「中東瘋狗」。

1986年，美國和利比亞的船隻在錫德拉灣發生衝撞，此外，利比亞還涉嫌參與了一起發生在柏林的夜店爆炸事件。兩起事件讓美國政府下令轟炸利比亞首都黎波裏和第二大城市班加西，造成數十人死亡，其中包括卡扎菲的養女。

1988年 ，一架泛美航空公司的客機在蘇格蘭洛克比上空爆炸，利比亞成為首要嫌疑國。

1992年，聯合國對利比亞進行全面制裁，給它施加壓力交出洛克比空難的嫌疑犯。

1996年，伊斯蘭激進分子暗殺卡扎菲未遂。

圖片版權 BBC World Service Image caption 卡扎菲的妻子及子女

2003年，卡扎菲放棄了發展大規模殺傷性武器，被國際社會接受。

隨後幾個月，卡扎菲政權放棄研製大規模殺傷性武器，與西方達成和解。

2008年，時任美國國務卿的賴斯會見卡扎菲，利比亞與西方國家的關係逐漸解凍。

2008年初，利比亞發生抗議和騷亂。由於北約開始對卡扎菲政權實施軍事打擊，利比亞反叛武裝把卡扎菲從的黎波里驅逐。

2008年10月20日北約支持的利比亞過渡委員會武裝在攻打卡扎菲的故鄉蘇爾特的戰鬥中，卡扎菲被打死。

精明政客

分析人士說，卡扎菲是精明的政客。 年輕時，卡扎菲非常崇拜埃及領導人賈邁勒·阿卜杜-納賽爾。

卡扎菲在就讀班加西軍事學院時，就萌發了推翻利比亞君主政權的想法。

卡扎菲還著有所謂的《綠皮書》，闡述他對伊斯蘭社會主義國家的觀點。按照書中的設想，國家應由民選委員會管理，但卡扎菲作為「兄弟領袖」掌控大局。

一位曾多次見過卡扎菲的美國獨立分析人士說，卡扎菲極富哲理，對於一個獨裁者來說，他算是能夠經常反思的人。

獨裁統治

圖片版權 BBC World Service Image caption 卡扎菲在位42年，是在位時間最長的領導人

卡扎菲在80年代曾經為西非的幾個反叛團體提供訓練營地。他還支持一些激進組織，包括愛爾蘭共和軍和巴勒斯坦解放組織等。

批評人士說，卡扎菲在國內實行獨裁統治，殘酷鎮壓異議人士，並且牢固控制媒體，儘管他稱自己是利比亞的精神「嚮導」。

利比亞的法律禁止一切反對卡扎菲的政治團體的活動。

人權觀察組織說，數百名違反該法律的人士被判刑，有些人還為此被判死刑。

儘管利比亞近來可以允許外國的投資，但變革卻十分緩慢。

卡扎菲還以著裝花哨聞名。他在每一個不同場合都有不同的服裝。

同時，他還喜歡雇用女保鏢。這些荷槍持彈的女保鏢緊跟身邊。