泰国警方破获非法代孕及贩卖婴儿团伙

Image caption 泰國警方懷疑除了首都曼谷，其他地方可能還有非法代孕活動。

泰國警方聲稱搗破一個被稱為「嬰兒工廠」的販賣嬰兒團伙，數名台灣、中國和緬甸嫌疑人被捕。

警方說，這個被稱為「嬰兒101」的團伙在泰國作廣告，聲稱提供代孕母親服務。

據警方獲得的消息，這個團伙以介紹工作為幌子把越南婦女騙到泰國，然後收走她們的護照，強迫她們作代孕母親。

懷疑強姦

曼谷警方周三（23日）根據線索救出13名越南婦女。其中一些人說，她們獲得數千美元的報酬代孕，孩子出生後就交出去。

但有4名婦女曾給越南使館發電子郵件求救。她們聲稱被騙到泰國，護照被收走，並被迫作代孕媽媽。

泰國衛生部長說，有些個案看上去還涉及當事婦女曾遭強姦。

BBC記者英格蘭說，泰國幾個部門正在研究如何深入調查。

為商業盈利目的代孕在泰國是違法的。

「嬰兒101」在互聯網上的廣告顯示兩處別墅，一所醫院，還有戶外游泳池和綠地，以及嚴密的保安。

廣告聲稱捐獻精子的男性相貌出眾，身體健康，並陳列了許多向模特一樣美麗的女子照片。