埃及各地爆发游行呼吁废除秘密警察
- 2011年 3月 5日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
埃及各地民眾遊行示威，要求撤銷秘密警察機構。
據報道，示威者遊行到了首都開羅以及各地的秘密警察的辦公室。
前一夜，示威者衝擊秘密警察位於亞歷山大的總部。當局被迫派出軍隊保衛，防止事態升級。
上個月，埃及的遊行導致前總統穆巴拉克下台。示威者的要求之一就是廢除秘密警察。
早些時候，針對埃及前內政部長艾德利將軍的審判在嚴密安全警戒下展開。
艾德利將軍面臨洗錢和濫用權力的指控。
他否認這些指控。聆訊已經休庭，4月2日再次開庭。
預期，艾德利還會因在上個月的埃及反穆巴拉克總統的遊行中下令槍殺數百名示威者的指稱受審。
這些受害者的親屬在開羅郊區一家法庭外集合，要求對艾德利和他的同事判處死刑。