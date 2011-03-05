利比亚政府军同反叛力量在扎维耶激战

圖片版權 AP Image caption 利比亞反政府武裝聲稱已控制拉斯拉努夫港

在利比亞領導人卡扎菲的軍隊試圖重新控制全國之際，該國的互聯網服務似乎被切斷。

在利比亞首都的黎波里西部城市扎維耶，政府軍與反叛力量發生激烈戰鬥。

扎維耶一位居民對BBC說，反政府武裝遭到猛烈炮火的持續攻擊。

早些時候，反叛武裝的發言人說，儘管面臨佔據優勢的對手，他們仍然決心獲勝。

BBC在的黎波里的記者說，反叛武裝想要推翻卡扎菲需要時間，因為當地指揮官似乎沒有一個協調的戰略。

星期五（3月4日），反叛武裝對石油港口拉斯拉努夫發動了攻擊，當局出動大炮和直升機反擊。

目前仍不清楚哪一方佔上風。

與此同時，利比亞要求聯合國停止針對卡扎菲的制裁。

利比亞外交部長庫沙向聯合國安理會遞交的一封信中說，政府軍沒有對手無寸鐵的示威者開火，鎮壓只是針對那些散播無政府主義者。

利比亞外長在信中呼籲聯合國「站出來」，面對威脅對利比亞動用武力的國家。

就在利比亞各地繼續發生激烈戰鬥之際，該國的互聯網服務出現中斷。

有報道說，從星期四（3月3日）和星期五（3月5日）起，在利比亞無法登陸互聯網。