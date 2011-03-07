菅直人政权涣散 日本内外显失望

日本首相菅直人周一（3月7日）任命內閣官房長官枝野幸男暫時兼任代理外相，以填補前外相前原誠司周日晚辭職後的外相空缺。

圖片版權 Reuters (audio) Image caption 菅直人面臨巨大政治壓力

菅直人說，在預定這個月14日法國巴黎舉行發達八國集團G8外長會議前，內閣將決定包括升任副外相松本剛明在內的新外相任命案。

日本政府周一上午正式決定接受前原辭職，天皇的免任證書手續也都在周一上午完成。

菅直人周一上午神情抑鬱地在國會參議院預算委員會說，他極力挽留前原，但前原表示就算法律上不被追究，自己也強烈希望承擔政治責任，結果還是留不住人。

政權渙散開始

綜合傳媒周一報道，前原上周五被揭發事件後，與菅直人上會談中已表達辭意，菅直人極力挽留，前原猶豫了兩天，最終認為如果留任，在野黨議員勢必在參議院集中追究他的問題，耽誤菅直人政權目前全力謀求通過的財政預算案審議，這樣他還要承擔預算案無法通過、國民生活受影響的責任，決心辭職。

不過自民黨為首的在野黨周一仍在參議院追究菅直人任命前原的責任，似有不迫使菅直人宣佈解散國會、大選不罷休之勢，各在野黨周日晚起都發動了菅直人政權名存實亡的輿論。

而執政民主黨內，菅直人與前原共同對抗的前黨代表小澤一郎的派系議員也乘勢升高菅直人應辭職的要求。而前原派系約50名議員，對菅直人今年1月改組內閣時更迭派系重要成員、前官房長官仙穀由人已存在不滿，目前可能因前原辭職，加快遠離菅直人的速度。

國內輿論焦慮

對菅直人無法立即找到適當的新外相，《產經新聞》報道標題是「人材不足 無人願乘泥沼之舟」、《日本經濟》的標題是「外相辭職 首相凝聚力進一步低下」。

東京廣播系統電視TBS周一發表前原辭職前的5、6日兩天做的民意調查結果，菅直人政權支持率下跌到18%。

民調顯示，認為前原應辭職的民意為33%，認為不必辭職的為62%；但支持菅直人執政的民意是41%，認為盡快辭職的卻有49%。

TBS形容前原辭職令「菅直人政權陷入窮途末路」。

大部分電視輿論周一對前原辭職令菅直人政權渙散的最直接反映是日本政治怎麼辦？不少議論說，民主黨混亂無力、自民黨腐朽頹敗，頻繁更迭政權、頻繁舉行大選，國家怎麼辦？國民怎麼活？

富士電視台引用外務省官員的話說，前原辭職令菅直人訪美計劃膠著、4月外相訪華計劃落空，在3月G8外長會議、3月19、20日的中日韓外長京都會談、4、5月日美外交、國防2加2部長會議等等國際外交舞台上，日本外相難免遭人白眼。

國際反映失望

親美大報《讀賣新聞》周一報道了美國政府對修複日美關係的前原下台強烈失望，報道引述美國官員說，一點點的錢竟能迫使外相辭職，真難理解日本的政治。《華爾街日報》周一電子版說，前原辭職打擊了菅直人政權，也令日本在國際上信賴性低下。

官方電視台NHK則形容中國官民強烈關注前原辭職，報道說，中國政府認為中日關係改善之中，前原辭職可能對京都中日韓外長會談和明年中日建交40週年有影響。