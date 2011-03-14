日本福岛第一核电站再发生爆炸

圖片版權 Other Image caption NHK畫面顯示爆炸後三號機組所在的建築物受損

日本福島第一核電站的3號機組星期一（14日）上午發生爆炸，這已經是該電站地震後第二次爆炸。

這次爆炸和福島第一核電站1號機組爆炸同樣是因氫氣引發。

東京電力公司官員說，爆炸造成11人受傷。

日本政府原子能保安院官員稱，爆炸沒有造成反應堆容器受損，而且相信嚴重核洩漏的「可能性較低」。

不過他們仍然呼籲核電站方圓20公里內的居民躲入屋中。

福島第一核電站1號機組在地震第二天發生爆炸後，日本已經要求核電站周圍20公里居民轉移。

此前聯合國曾發佈消息稱有17萬居民獲得轉移。

目前不知道在核電站20公里範圍內還有多少人尚未轉移。

另外與福島縣接壤的茨城縣星期一上午10時02分發生6.2級地震。

地震發生後曾有海嘯警告，但日本氣象廳隨後表示海嘯沒有發生。

由於核電站告急，日本出現電力危機。東京電力公司星期一將開始對各區進行輪流停電。

同時電力公司和日本政府都呼籲國民節約用電。

停電造成東京軌道交通不少線路停止運營，給地震後第一天上班的上班族製造巨大困難。