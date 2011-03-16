巴林当局武力驱散珍珠广场示威人群

圖片版權 AP Image caption 巴林首都麥納麥市中心珍珠廣場被當局武力清場。

海灣國家巴林的政府軍和防暴警察武力驅散了首都市中心珍珠廣場的示威人群，並宣佈宵禁令。

巴林軍方在國營電視台周三（16日）宣佈首都麥納麥幾個區域將實行宵禁，從當地時間下午4點一直到凌晨4點。

巴林國防部一名官員稍早通過電視警告公眾不要在公共場合聚集示威。他說，這是為了公共安全。

此前，巴林保安部隊已經在抗議者作為大本營的兩處地點清場。

武力清場

周三凌晨，坦克開進首都麥納麥市中心的珍珠廣場，驅散了過去幾周一直在那裏抗議示威的人群。

據報警察向主要是什葉派穆斯林的抗議人群發射橡皮子彈，至少三名示威者喪生。

國營電視台報道說還有兩名警察喪生。

巴林國防部官員在電視講話中證實了珍珠廣場和一家主要醫院的清場行動，

先前有報道稱軍隊開進了這家醫院。

BBC在麥納麥的記者說，珍珠廣場上空出現了團團黑煙，並且有直升機盤旋，通向廣場的道路上有防暴警察把守。

一名目擊者告訴BBC，警察向廣場上的帳篷發射橡皮子彈，還把帳篷裏的烹飪油點燃。

他說，人們開始撤退時警察在後面追趕。

緊急狀態

遜尼派穆斯林在巴林執掌大權。

政府已經宣佈全國進入緊急狀態，並請海灣國家多國部隊入駐，協助維持治安。

示威者星期二（15日）與保安力量發生衝突，至少兩人喪生，200多人受傷。

一名反對派國會議員稱鎮壓行動堪稱「殲滅戰」，是「不能接受的」。

目前不清楚外國部隊是否參與了鎮壓行動。

伊朗總統艾哈邁迪內賈德指責美國在背後支持鎮壓抗議者。