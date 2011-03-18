安理会通过决议决定在利比亚设禁飞区

圖片版權 Getty Images Image caption 安理會是以10票贊成、5票棄權通過這個決議案。

聯合國安理會周四（17日）通過決議，授權採取所有必要措施保護利比亞平民不受卡扎菲部隊的攻擊。

該決議包括在利比亞設立禁飛區，但排除了使用地面部隊的可能。

BBC記者說，該決議為國際社會對利比亞政府軍採取軍事行動提供了法律支持。

安理會是以10票贊成、5票棄權通過這個決議案。包括中國與俄羅斯在內的5個國家投了棄權票。

中國常駐聯合國代表李保東說，中國支持安理會採取適當和必要的行動盡快穩定利比亞局勢，但由於中國對支持決議部分內容有嚴重困難，因此投了棄權票。

阿拉伯聯盟上周六（3月12日）在開羅舉行會議，投票支持聯合國在利比亞設立禁飛區。美國當天對阿拉伯聯盟的決定表示歡迎。

北約組織早前指出，獲得北非地區國家的支持，對於在利比亞設立禁飛區至關重要。

利比亞領導人卡扎菲的部隊近日重新奪回被反對派武裝佔領的多個城鎮。

早些時候的報道說，如果聯合國通過有關決議，英國和法國空軍有可能在數小時後對卡扎菲的部隊展開空襲。

據悉美國不會參與首次空襲，但英國和法國將對阿盟提供後勤支援。

在美國的支持下，英國、法國和代表阿盟的黎巴嫩提出了安理會1973號決議案。

美國駐聯合國代表萊斯說，這個決議向卡扎菲政權發出了一個強烈的信號，那就是該國的暴力必須停止，殺戮必須停止，利比亞人民應當受到保護並自由表達他們的意願。