美国抱怨中国对美农产品进口设限

圖片版權 Other Image caption 美國是中國最大的農產品進口國。

美國國際貿易委員會周二（3月22日）發表的一份報告說，北京政府設置的貿易壁壘導致美國少向中國出口了50億美元的農產品。

報告說，研究結果顯示，如果北京取消關稅和非關稅壁壘措施，美國則可以向中國多出口39億至52億美元的農產品。

作為中國最大的農產品進口國，美國抱怨北京阻止包括牛肉和小麥等美國的一些重要農產品進入中國市場。

美國國貿委的報告說，最主要的問題並非關稅，而是非關稅壁壘，例如以所謂對瘋牛病的擔心而阻止美國牛肉的進口。

報告強調，世貿組織的動物衛生委員會已經表明，美國的牛肉並沒有感染瘋牛病病毒。

貿易爭端

中國對美國去年的貿易順差已經高達2730億美元，這份報告有可能再次引發中美這兩個世界最大經濟實體之間的貿易爭端。

中國是全球第二大食品和農產品進口國，而美國則是中國在這方面最大的供應商。

2010年美國向中國出口了178億美元的農產品，但僅佔中國全部進口農產品所需的大約四分之一。

美國目前向中國出口的主要農產品是大豆、棉花和動物加工飼料與皮革，但美國希望能夠出口更多的肉類、小麥和菜籽油。

美國參院財政委員會主席巴庫斯說，中國是美國農產品的最大市場。但中國無理的貿易壁壘政策妨礙了美國小麥和牛肉的出口，影響了美國的就業。

他說，中國必須立即取消這些壁壘，向美國進一步開放市場。