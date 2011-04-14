朝鲜“太阳节”纪念金日成生日
- 2011年 4月 14日
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4月15日是朝鮮前領導人金日成的生日。朝鮮把這一天稱為「民族最大的節日」和「太陽節」。
據報道，平壤工人走上街頭裝點城市，懸掛橫幅、擺放鮮花。
手執花束、穿著鮮亮的民族服裝的朝鮮人排成長龍，在高大的金日成塑像前，鞠躬致意。
太陽節朝鮮人放假兩天。有評論人士說，這將給朝鮮人提供一個難得的放鬆機會。
但是，評論人士還認為，今年正值朝鮮領導人交接班，再加上與國際社會關係持續緊張，當局更加希望利用金日成生日的機會，增強朝鮮人的民族自豪感。
另據韓國韓聯社報道，韓國活動人士將在15日發送對朝宣傳傳單，呼籲朝鮮人起義，推翻現在的領導人、金日成的兒子金正日。
3月底，韓國中央日報報道，被視為朝鮮接班人的金正恩，將於4月15日祖父金日成冥壽後單獨訪問中國。
中央日報引述消息人士說，這將是金正恩去年被確立接班人身份後的首次正式海外日程。