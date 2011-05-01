圖片版權 pope Image caption 教宗本篤十六世主持了宣福禮

來自世界各地的數十萬名天主教徒星期日（5月1日）聚集在梵蒂岡聖彼得廣場，參加了為已故教宗約翰保祿二世舉行的宣福禮。

宣福禮由羅馬天主教宗本篤十六世主持，這是在為已故教宗封聖之前所舉行的最後的儀式。

參加宣福典禮的有16個國家的元首和政府首腦，其中包括身為羅馬天主教徒的津巴布韋總統穆加貝。

儘管穆加貝受到前往歐洲旅行禁令的限制，但這次他獲得了前往梵蒂岡參加宣福禮的歐盟特許。

意大利警方表示，為這次宣福禮而前來羅馬的民眾多大約100萬人，其中包括許多來自已故教宗故鄉波蘭的天主教信徒。

BBC在羅馬的記者威利說，自從教宗約翰保祿二世六年前去世之後，羅馬還沒有出現過這麼多的人。他說，當時有300萬人來到羅馬。

教宗約翰保祿二世從1979年到2005年在位26年，是歷史上最受歡迎的羅馬天主教教宗之一。