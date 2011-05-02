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本拉登在巴基斯坦被美軍擊斃，有關美軍是如何被找到並擊斃隱居在保安嚴密住宅中的本拉登的詳情隨著媒體的報道而浮出水面。

本拉登生前生活在巴基斯坦西北部城市阿伯塔巴德的一個保安嚴密的住宅中。

此處住宅僅離巴基斯坦的軍事精英訓練軍校只有800碼之遙。記者們表示這個軍校堪與英國的桑德赫斯特軍校相媲美。

本拉登的住宅在阿伯塔巴德軍事基地的宿營區之內。

BBC烏爾都語獲得的軍方消息說，有關的軍事行動在當地時間5月1日夜間開始，持續了45分鐘。兩三架直升機在當地上空低飛，目擊者稱造成了居民的恐慌。

行動的目標是宿營地內的一個三層樓建築。

住在該地的人們被告知要關燈，不要離開家。很快，居民們就聽到了激烈的槍擊聲。

有消息稱，其中的一架直升機因受到建築內的開火襲擊而墜落。

這個住宅所在區域大約有3000平方碼（約2400平方米），其圍牆非常高，圍牆上還裝有鐵絲網，以及攝像頭。美聯社報道說，該住宅有兩個安全大門，卻沒有電話和網絡線。

當地居民們無法看到圍牆內的軍事行動。在軍事行動結束之後，他們只能看到火焰。

一名當地居民對BBC烏爾都語廣播表示，這所住宅是在10或12年前修建的，當地人沒人知道裏面住的是什麼人。

而美聯社引述了美國官員的話說，這所住宅是為一名重要「恐怖分子」量身定做的。

美國中央情報局的專家分析是否會是其他的恐怖分子，然而最終他們認定這是本拉登的藏身之地。

巴基斯坦的士兵在美軍的行動結束之後抵達現場，目前已經完全控制了該地區。

美國總統奧巴馬早些時候發表講話證實，本·拉登的屍體目前在美國掌握之中。

他說，美國情報機構和軍方在去年八月首次向他通報得到本·拉登下落的消息。