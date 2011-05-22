圖片版權 REUTERS Image caption 洛桑桑蓋說他仍將堅持走「中間路線」

新當選的西藏流亡政府總理洛桑桑蓋表示，北京拒絕與他對話的態度不利於和平解決西藏問題。

洛桑桑蓋在接受印度NDTV電視台採訪時表示，他未來將繼續堅持由達賴喇嘛提出的「中間路線」。

洛桑桑蓋說，作為西藏流亡政府的民選領導人，他必須執行這一政策。

青年時代曾加入過較為激進的西藏青年大會的洛桑桑蓋同時說，他自己也相信應該靠和平方式解決西藏問題。

北京態度

43歲的洛桑桑蓋在上個月當選西藏流亡政府總理。

75歲的達賴喇嘛雖然仍然是藏人的精神領袖，但他在年初就表示要離開政壇，因此洛桑桑蓋將承擔部分此前由達賴喇嘛負責的工作。

洛桑桑蓋在當選後即表示將繼續堅持「中間路線」，並說願意在「任何時間，任何地點」同北京展開對話。

但是中國當局隨即明確表示拒絕與洛桑桑蓋打交道。

中共中央統戰部常務副部長朱維群對《中國西藏》雜誌說，「西藏流亡政府沒有合法性，沒資格和中央代表對話」。

朱維群說，北京只會同達賴喇嘛的私人代表對話，而且對話內容只能限於「達賴喇嘛，頂多再加上他身邊一小部分人的個人前途問題」。

印度

洛桑桑蓋同時警告印度說，中國不斷加強其在南亞的影響力，中國與巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉以及尼泊爾都在發展關係。

他對印度記者說，印度已近被中國的盟友所包圍。

43歲的洛桑桑蓋在接受印度NDTV電視台說，「我只是想指出這些事實，印度領導人可以自己決定要怎麼做。」

印度國防部長安東尼此前表示，印度嚴重關注中國和巴基斯坦的軍事合作，並將有針對性地加強自身的軍事實力。

洛桑桑蓋還呼籲印度政府在考慮印中關係時將西藏的問題作為一個核心問題。

不過雖然印度在安全問題上可能對中國充滿戒心，新德里似乎並不希望因西藏問題而與中國交惡。

印度一直強調在該國的流亡藏人不能以印度為基地策劃和發動反華行動。