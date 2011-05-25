圖片版權 AFP Image caption 法國財政部長拉加德是下一任IMF總裁的熱門人選

法國財長拉加德宣佈候選國際貨幣基金組織IMF總裁一職，結束了多日來各方的揣測。

歐盟委員會主席巴羅佐表示全力支持拉加德出任IMF總裁。

拉加德在新聞發佈會上表示，她幾周後將向IMF成員陳述她對該機構未來的設想願景。

拉加德在巴黎的記者會上說，一旦她當選，她將為國際貿易基金組織貢獻她作為一個律師，一個企業領導人和一名女性以及擔任政府部長的所有經驗。

如果拉加德當選，她將成為國際貨幣基金組織67年歷史上的首位女性總裁。

IMF傳統上一直由歐洲人掌控，1944年以來該組織的10任總裁均為歐洲人。但其董事會裏的發展中國家代表周二呼籲拋棄這個慣例。

中國、印度、俄羅斯、巴西和南非在國際貨幣基金組織的代表在星期二（5月25日）聯合聲明中指出，2008年以來的經濟危機凸現了改革國際金融機構的重要性。

這五個國家提出，國際金融機構的高層管理人員人選應該更好地反映發展中國家在世界經濟中不斷增長的影響力。

國際貨幣基金組織前總裁斯特勞斯-卡恩因涉嫌在美國紐約強姦酒店女服務員未遂，已經辭職。

IMF董事會的24名成員將對下一屆總裁人選作出最後決定。

國際貨幣基金組織和世界銀行是目前世界上兩個最主要的國際金融機構，對國際金融政策有著舉足輕重的影響。