圖片版權 AFP Image caption 1882年的《排華法案》被認為加深了美國人對華人的仇恨。

五名美國國會議員向參眾兩院遞交法案，要求國會就1882年《排華法》作出道歉。

直到1943年才廢除的《排華法》阻止華人移民到美國，同時禁止當時的美國華人歸化美籍。

法案的牽頭人，民主黨華裔眾議員趙美心表示，《排華法》使美國人仇視華人，國會早應做出正式道歉。

星期四（5月26日）分別提交眾議院和參議院的道歉法案要求國會就該法案表示「深切遺憾」。趙美心等人希望能在今年內通過法案。

2009年，加利福尼亞州議會和舊金山市議會曾分別通過決議，就《排華法》正式向華裔道歉。這次是道歉議題首次在聯邦層面被正式提案。

此前在1988年，美國時任總統里根簽署了一項國會議案，向11萬名在二次大戰期間被拘禁的美國日裔人道歉，賠償每人2萬美元，並附上官方道歉信。

美國國會也曾通過法案，向被迫成為奴隸的非洲裔人，以及被推翻王朝的夏威夷人道歉。

據法新社稱，在共和黨去年取得眾議院的控制權後，趙美心不得不暫時押後提交道歉議案，直到取得共和黨人支持為止。

參與推動此法案的「1882計劃」主席林敬忠表示，他們將動員美國的華裔社區積極游說本選區的議員，爭取更多議員的支持。

他在法案的記者會上說，只有通過此議案，美國歷史才能真正翻過此一黑暗篇章。