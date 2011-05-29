圖片版權 AP Image caption 造成疫情傳播的黃瓜據信來自西班牙

德國發生大腸桿菌疫情，至今已有十人不治身亡。

據信造成疫情傳播的是一批從西班牙進口的新鮮黃瓜。

衛生官員說，這批黃瓜上的大腸桿菌菌種造成中毒者腸道出血和出現「溶血性尿毒症候群」。

官員們說，捷克、奧地利、匈牙利和盧森堡都可能進口了部分帶有大腸桿菌的黃瓜。

在德國，這波大腸桿菌疫情已經令數以百計的人生病，絕大多數病例發生在漢堡一帶。

在瑞典的歐洲疾病預防和控制中心說，本次疫情是全球最大規模的「溶血性尿毒症候群」疫情之一。

該中心專家指出，「溶血性尿毒症候群」的患者通常都是五歲以下兒童，而本次疫情中近九成的患者都是成年人，其中女性的比例又高達近70%。

另外，在英國、瑞典、丹麥和荷蘭也分別發現了與德國有關的「溶血性尿毒症候群」。

目前還不清楚這批黃瓜是在產地還是在運輸中被大腸桿菌污染的。

西班牙正在對當地兩家可能出口了帶有大腸桿菌黃瓜的出口商進行調查。