圖片版權 AFP Image caption 「女童之聲」機構去年由柴玲在美國創辦。

前六四學生領袖柴玲在美國創辦的「女童之聲」機構敦促美國社會各界關注中國強制墮胎和獨生子女政策下被虐殺的女嬰。

「女童之聲」機構於去年創辦，現在剛滿一年。該機構主要幫助中國被遺棄的女孩等弱勢群體。

創辦人柴玲說，中國的獨生子女政策令一些女嬰被虐殺，造成了社會問題。

柴玲說，中國現在有嚴重的性別不平衡，帶來性犯罪，中國將來還可能變成艾滋病泛濫的國家。

「女童之聲」在美國國會山舉行的記者會上放映了講述中國和印度等國家虐殺女嬰的記錄片，並在會上公布了制止性別屠殺的宣言。

美國新澤西州眾議員史密斯說，「在中國，一個殘酷的現實就是，只要強制墮胎還是中國政府嚴酷的人口控制的一部分，任何一個還沒有出生的女嬰都不安全。」

史密斯對聯合國人口基金持強烈批評，他指責該基金對中國的獨生子女政策提供物質和道義支持，把中國的人口限制政策傳播到世界各地。

他表示，他已在眾議院就中國人口政策舉行了20多次聽證，他稱美國國會需要更多這樣的聽證，令政府、社會和媒體都關注這個問題。