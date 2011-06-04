圖片版權 AFP Image caption 伊利亞斯•卡什米裏伊斯蘭聖戰運動的領導人

巴基斯坦媒體和官員透露，巴基斯坦最重要的伊斯蘭激進分子伊利亞斯·卡什米裏在美國無人駕駛飛機在巴基斯坦西北部的攻擊中身亡。

據信還有其他8名激進分子同伊利亞斯·卡什米裏在周五的南瓦濟裏斯坦攻擊中一起被打死。

伊利亞斯·卡什米裏伊斯蘭聖戰運動的領導人，該組織專門針對目標發動多次協調攻擊。伊利亞斯·卡什米裏還是基地組織的重要指揮官。

BBC在伊斯蘭堡的記者說，他的死將會令華盛頓感到欣慰，美國一直認為他策劃發生在巴基斯坦、阿富汗和印度的攻擊。美國為通緝他曾經懸賞500萬美元。

分析說，伊利亞斯·卡什米裏在基地組織領導人本拉登被打死一個月後被打死，對基地組織和塔利班形成巨大心理打擊，使得激進組織領導人更難找到藏身之地。

不過獨立核實美國無人機攻擊的結果幾乎不可能，另外媒體在巴基斯坦靠近阿富汗邊境地區被嚴格控制。2009年9月巴基斯坦情報官員就錯誤地以為美國無人機在北瓦濟裏斯坦將伊利亞斯·卡什米裏炸死。