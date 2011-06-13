圖片版權 AP Image caption 當年多數美國民眾反對介入越南戰爭

當年爭取向外界公開美國在越戰期間機密報告的前官員說，他的用意是希望眾人能知道越戰的真相。

曾經到最高法院提起訴訟的埃勒斯伯格表示，雖然美國官方今天正式公開的報告，其內容曾經在國會討論或是在其他管道向外界披露，但是這次是完全呈現，並在互聯網上供人閱覽。

美國國家檔案管和多個總統圖書館在報告保密年限逾期之後，決定將之公諸於世。

此一報告是約翰遜在1960年代末期下令編纂，但是後來接任的尼克松總統下令試圖禁止報告對外公開。

埃勒斯伯格曾經為披露此一報告而要求美國最高法院解釋總統是否有禁止報告公開的權限。

後來，美國最高法院同意此一報告可以公開，但是白宮方面當時並未交出所有的報告。

《紐約時報》報道說，這份報告披露，40年前的美國總統約翰遜秘密地升高美越之間的衝突，並對國會隱瞞其行動。

此一1971年6月13日完成的報告說，包括約翰遜的前任--肯尼迪在內的多位美國總統都蓄意升高緊張局勢，並且誤導了國會以及美國民眾。