日美外长防长会谈共指中国威胁

童倩

BBC中文網日本特約記者

2011年6月22日

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 美國國務卿希拉里·克林頓和日本外相松本剛明在華盛頓舉行了記者會。

日本多個傳媒周三（6月22日）報道，美國時間周二晚華盛頓舉行的日美兩國外長、國防部長舉行的「日美安全保障協議委員會（二加二會談）」中，討論中國在東海、南海活躍的軍事行動時，美國國務卿希拉里·克林頓說：「中國造成了地區性緊張局勢」，日本外相松本剛明也說：「中國正在東海、南海製造摩擦」。

希拉里還針對中國最近在南海擴大海洋權益的行動說：「美國要確保海洋安全」，日美達成將與東南亞各國一起合作應對中國的海洋行動共識。

不過雙方在會談後交換的《新共同戰略目標》文件中，僅記載「敦促中國遵守國際規則」，迴避過分刺激中國。

警惕中國明確化

立場親中的共同社在引述日美關係消息來源透露上述對話時分析說，這是日美兩國對中國的軍事擴張和確保海洋權益行動的警戒感明確化了。

而立場親美的《讀賣新聞》則引述日本政府內傳出的分析說，日美會談後發表的文件雖沒指名中國，但與宣告「中國威脅論」同等。

《讀賣新聞》形容日美四年來終於恢復的二加二會談主要討論的是應對中國活躍的海洋行動和駐沖繩美軍普天間機場轉移問題。

普天間機場轉移

曾主張遠離美國、接近中國的日本民主黨政權下，首次參加二加二會談的結果體現回歸日美同盟的內容還不止是共指中國威脅，日方還正式確認了美方堅持把沖繩宜野灣市的普天間機場轉移到縣內名護市邊野古灣、填海建設V字型跑道的方案，只是基於沖繩縣內的反對民意，日美取消了原定2014年完成轉移的日程目標，改為「盡快完成」。