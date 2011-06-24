圖片版權 AP Image caption 中國海軍在南海的軍演另不少周邊國家感到緊張

日本自衛隊統合幕僚長（相當於日本陸海空自衛隊總司令）折木良一提出，中國海軍未來可能會進行更多以及更大規模的軍事演習。

中國海軍本周二剛在太平洋第一島鏈和第二島鏈之間的南海海域的結束了為期兩周的軍演。

折木良一說：「從最近幾年中國在太平洋活躍的軍事活動來看，中國海軍艦隊今後可能要進一步擴大軍演範圍和軍演常態化」。

遠洋作戰

日本防衛省連日透露對中國這一輪軍演的觀察和分析，而折木良一的公開表態顯示日本極大警惕中國這次演習所展示的遠洋作戰能力提升。

折木說自衛隊要在不放鬆監視的同時，提高警戒監視功能。

防衛省透露，去年4月中國艦隊在同一海域實施軍演是訓練海上補給，說明謀求遠洋作戰能力，而這次軍演是在此基礎上提升夜間海上補給和艦艇上軍機的升降訓練，還有實彈演習等。

消息說，中國這次還再三實施前年起戰鬥機空中加油的訓練，展示中國急於擴大在東海和南海的海、空協力作戰範圍和提升能力的意圖。

氣氛緊張

《產經新聞》周五還報道，中國這次在菲律賓以東海域軍演的一週期間，現場觀察的不但有日美軍艦，還有俄羅斯軍艦。

而中國軍機曾以近距離圍繞俄羅斯軍艦飛行威脅，氣氛一度緊張。

消息說，日本相信俄羅斯是想認識這次參加軍演的三艘出售給中國的驅逐艦運用情況和與中國軍艦混合編隊後的海上作戰能力。

猜測意圖

防衛省和自衛隊都說中國的軍演是向日美和國際社會炫耀遠洋作戰能力，也有意向美國正在關島建立戰略中心示威。

不過日本軍事評論員平松茂雄說，30年來中國在東海和南海活動最大目的是為統一台灣鋪路。

他認為中國提升遠洋作戰能力也是為了針對美國航母這個統一台灣的最大障礙。

平松認為中國會向2020年統一台灣的目標推進，以求向2021年中共建黨百年獻禮。