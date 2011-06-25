迈克尔•杰克逊遗物将在洛杉矶拍卖
- 2011年 6月 25日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
6月25日是已故熱門歌手邁克爾•傑克遜逝世兩週年，美國一家拍賣行將拍賣他的部分遺物。
這次拍賣的遺物當中包括邁克爾•傑克遜在拍攝《戰慄Thriller》音樂錄像時穿著的皮夾克。
當初總共定制了2件這個紅白相間的夾克。
一件現在是交由邁克爾•傑克遜遺產管理人保管、第二件夾克是用來拍攝宣傳照片和錄像中部分鏡頭的時候穿著。
邁克爾•傑克遜後來將第2件夾克送給了長期為他工作的服裝設計師；這次拍賣的就是這件夾克。
其他拍賣的遺物還包括手套、假發等等物品。
在逝世兩週年當天拍賣的遺物據估計大約總值20至40萬美元。
邁克爾•傑克遜的兄長也在討論是否以傑克遜5兄弟樂團的面目再次登台表演、紀念已經不在人間的邁克爾•傑克遜。