圖片版權 REUTERS Image caption 沙德瑞克在服刑五周後獲釋。

因著書批判新加坡死刑制度而被控藐視法庭罪的英國作家沙德瑞克刑滿出獄，隨即被遞解出境。

76歲的沙德瑞剋星期六（7月9日）上午被一輛移民與關卡局的麵包車從樟宜監獄接走，他的律師拉維對BBC稱，沙德瑞克被遣返英國。

沙德瑞克去年發表的新書批評新加坡司法制度缺乏中立性，最高法院以藐視法庭罪判處他六周監禁。

他在6月1日上訴失敗後被收監，據律師表示，當局以其當事人在獄中表現良好為由，准予提前釋放。

最高法院原本判處沙德瑞克六周有期徒刑，並處罰金2萬新元（1.6萬美元），但因他聲稱無力繳付而被加判兩周監禁。

沙德瑞克被捕前旅居馬來西亞，去年7月，他到新加坡宣傳其新書《快活的劊子手：審判新加坡司法》時，遭警方以涉刑事誹謗罪名逮捕。

總部設在美國的人權觀察曾批評說，沙德瑞克遭到判刑是對新加坡言論自由的打擊。