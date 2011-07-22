Image caption 奧斯陸市中心爆炸現場

挪威星期五（22日）在數小時內接連發生兩起攻擊事件，導致許多人死亡。

最嚴重的事件發生在首都奧斯陸西北一個島上年輕人的聚會上。一名槍手裝扮成警察，用數把武器向人群開槍，驚恐萬分的人跳進水裏逃跑。

電視畫面顯示水上漂浮著數具屍體。最新消息說，警方證實有10人被打死。

警方說他們已經逮捕了涉嫌槍擊的人。挪威司法部長證實此人是一名23男子，是挪威人，屬少數族裔。他現在正就早些時候在首都奧斯陸市中心發生的炸彈爆炸事件接受質問。

在奧斯陸市中心發生的巨大爆炸中，7人喪生，另有許多人受傷。

警方說，爆炸是一枚炸彈引起的，政府建築受損，包括首相辦公室和挪威銷量最大小報《世界之路報》的總部。但是，首相安全無恙。

爆炸後拍攝的照片顯示，爆炸發生地區到處都是被震碎的玻璃窗，街上彌漫著煙霧。

美聯社引述挪威廣播公司記者說，他看見《世界之路報》大樓和首相辦公樓的窗戶都被震碎，還有一些人身上流著血躺在地上。

警方說，市中心的炸彈爆炸與槍擊事件是有關聯的。

美國總統奧巴馬說，挪威發生的攻擊事件警醒人們大家都有責任防止這類恐怖攻擊的發生。

北約秘書長拉斯穆森說，北約成員國團結一致，共同應對暴力行為。

法國總統薩爾科齊形容這次攻擊是邪惡和不能讓人接受的

英國外相黑格發表聲明說，面對這種殘酷暴行，英國要與挪威肩併肩。