圖片版權 norway Image caption 挪威首相宣佈成立一個獨立的調查委員會

挪威首相斯托爾滕貝格星期三（7月27日）宣佈成立一個獨立的「7.22事件調查委員會」，調查7月22日發生的造成76人死亡的恐怖攻擊事件。

上星期五，挪威首都奧斯陸的政府辦公大樓遭到炸彈攻擊，造成8人死亡。隨後，槍手在奧斯陸西北方向一個小島上襲擊執政工黨組織的一個青年夏令營，打死68人。

事件發生後，有人對挪威警方對事件作出的反應提出批評。

挪威右翼極端分子布雷維克已經承認發動了這兩起攻擊行動，並聲稱攻擊的目標是執政工黨奉行的多元文化政策。

斯托爾滕貝格在星期三發表的講話中說，「7.22事件調查委員會」將對有關事件所發生的一切展開分析調查。

斯托爾滕貝格同時表示，挪威不會被攻擊行動嚇倒，挪威對這一事件作出的回應是，堅持「更為民主和更為開放」。

他還說，國家將為遇難者建立一個紀念碑，並且為遇難者家人提供賠償。