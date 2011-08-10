圖片版權 AFP Image caption 紅十字會對醫務人員受到襲擊表示擔憂

紅十字國際委員會警告，在戰亂地區醫護人員和醫療設備受襲擊的事件越來越多。

紅十字國際委員會一份報告稱，2008年中到2010年底全球總共發生600次醫生、護士、流動救護車和醫院受襲擊的事件。

這些襲擊事件發生在利比亞、阿富汗、索馬里及哥倫比亞等國家。

報告指出，雖然有些襲擊屬於意外，但大部分襲擊是有意以醫護人員為目標的。

日內瓦公約

根據日內瓦公約，在戰爭中受傷的人有權接受治療，而醫護人員也自由活動的權利。

紅十字國際委員會總幹事達科爾指出，在日內瓦公約生效150年的今天，公然違反公約的行為卻越來越普遍。

紅十字會報告指出，以暴力阻止醫療人員提供服務是一場被忽視的人道主義悲劇。

紅十字會說，炸毀醫院，恐嚇、綁架甚至殺害醫生，脅迫護士放棄接種疫苗等行為造成醫療服務受阻，令世界各地數以百萬計的人受害。

紅十字國際委員會將展開一項為期四年的活動，提醒各方有義務讓傷者接受治療以及讓醫務人員的工作不受阻礙。