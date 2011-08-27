奥巴马警告飓风将带来严峻考验

2011年8月27日

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 風速高達每小時140公里的颶風正在向紐約市逼進

美國總統奧巴馬對美國人發出警告說，在今後幾天隨著颶風席捲美國東部海岸，美國人將面臨嚴峻考驗。

美國總統奧巴馬早些時候還說，從各種跡象看來，「艾琳」颶風都會是一個史上少見的強烈颶風，同時也無法凖確地預測颶風在未來幾天會帶來什麼樣的災害。

他呼籲居民們不要拖延、不要等待，為最壞的後果做凖備，要嚴肅看待這次颶風來襲，不能等閒視之。

逼近紐約市

「艾琳」 颶風已經在北卡萊羅納州引起洪水和刮斷電線。風速高達每小時140公里的颶風在襲擊北卡羅萊納州之後正在向紐約逼進，預計颶風周日抵達紐約市。

已經有超過200萬人因颶風的到來而被疏散。包括北卡羅萊納州在內的七個州都宣佈緊急狀態。

紐約市長已經史上首次下令讓該市的25萬人疏散。布隆伯格對那些處於颶風危險區的居民做出最後的呼籲，並說颶風危及生命，留下來是危險、愚蠢以及非法的。

地鐵停運

紐約的地鐵和航空都在當地時間周六12點全部停止運行。官員們說，在公共交通停止運行之前，乘坐交通是免費的。在受到影響地區的醫院已經開始對病人進行疏散。

在首都華盛頓，原定周日由總統奧巴馬會參加的紀念馬丁•路德•金活動被延遲到最早九月份進行。美國鐵路系統也宣佈會取消從華盛頓到波斯頓的火車運行。

由於人們在颶風到來之前搶購物品，美國東海岸的超市據報已經出現嚴重供貨不足的情況。五角大樓已經凖備了200卡車的緊急物資，10萬名士兵處於待命狀態。