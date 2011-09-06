圖片版權 AP Image caption 黃海島嶼上的韓國士兵

韓國官員星期二（9月6日）說，韓國和一家以色列公司達成價值4千3百萬美元的協議，購買使用GPS技術制導的長釘導彈。

韓國說，將在白翎島和延坪島等島嶼上部署67枚非瞄凖線型長釘導彈，應對朝鮮隱藏在海岸邊坑道內的大炮的攻擊。

去年朝鮮向同韓國有領海爭議的島嶼發動炮擊，韓國當局稱，有4名延坪島的韓國士兵在去年11月的炮擊中死亡。

一名不願透露姓名的韓國官員說，在韓國軍方評定以色列武器性能為最佳之後，今年7月雙方簽署了購買長釘導彈的協議。

這一信息得到韓國軍備採購部門官員的確證。

以色列的國有拉斐爾高級防禦系統公司說，長釘導彈射程可達25公里，能精確打擊隱藏在坑道內的目標。

韓國目前已經在其控制的黃海島嶼上部署了自行火炮、多管火箭發射系統和雷達等先進武器，還駐有數千海軍，並在今年6月任命了專門負責黃海島嶼軍隊的指揮官。

海戰頻繁

韓國和朝鮮之間經常在黃海海域發生衝突，自1999年以來，已經發生過3次致命的海戰，數十人死亡。

朝韓兩國間的領海分割線是1953年朝鮮戰爭結束後，由美國為首的聯合國軍隊劃定的，沒有徵得朝鮮方面的同意。

朝鮮戰爭結束後簽訂的是停戰協議，而不是和平協議，導致朝鮮半島直到今天仍然在技術上處於戰爭狀態，而平壤政府則不斷提出領海邊界線南移的要求。

在去年朝鮮對延坪島炮擊之後，韓國軍方的反擊力度不夠和不迅速，受到國內廣泛批評，所以現在努力加強島嶼防衛力量。

據官員透露，從以色列購買的這些非瞄凖線型長釘導彈，最快可能在今年下半年就部署到白翎島和延坪島。