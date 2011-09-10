加拿大议员就新华社女记者暧昧电邮道歉
- 2011年 9月 10日
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加拿大媒體報道，加拿大議會外交事務秘書鮑勃·德克特（Bob Dechert）就與新華社駐多倫多記者施蓉的曖昧電郵表示道歉。
加拿大廣播公司報道，德克特周五（9日）晚發表聲明，承認發給施蓉曖昧內容的電子郵件，但否認有過失之舉。
他說：「這些電子郵件有些調情，但僅是友誼而已。如果這對任何人造成傷害，我表示道歉。」
德克特在聲明中說，施蓉的電子郵件由於「家庭爭端」被侵入。
《環球郵報》援引施蓉的話說，是她的丈夫侵入了她的電郵帳戶。
報道說，大量有曖昧內容的郵件星期四晚被群發給外界，包括記者、商人和政客，德克特也是收件人之一。
在其中的一封日期是2010年4月的郵件中，德克特對施蓉發送給他的一張照片表示感謝，並以挑逗的口吻大加讚揚。
53歲的德克特律師出身，是多倫多地區的一名議員，2008年當選，2011年5月擔任議會外交事務秘書一職。
加拿大總理哈珀的一名發言人說，德克特「否認有過失行為，我們也尚未掌握他有不當行為的信息」。