日本06年以來一年一度的政權交替塵埃落定,當日本內外還廣泛對日本政權的一年公式啼笑皆非時,部分研究日本政治的人開始關注首相野田佳彥代表的新一代政客將令未來的日本政治發生什麼變化。

其中與野田一樣畢業於松下政經塾的38名日本朝野政黨國會議員和一些地方行政長官構成的政壇精英群,也逐漸讓「松下政經塾」 (The Matsushita Institute of Government and Management)成為研究者們的視線焦點。

創始原因

位於東京郊外神奈川縣茅崎市、佔地近兩萬平方米的松下政經塾1979年由松下電器(現稱Panasonic)創始人松下幸之助85歲時投入個人財產70億日元(約9千萬美元)創辦。

在日本被稱為企業「經營之神」的松下幸之助同時還有「憂國之士」稱號。這是因為他作為十年日本年收最高者,必須交納75%的所得稅、18%的居民稅,合計超過9成的沉重賦稅,令他開始關心國家怎麼用錢。

1975年日本以發行赤字國債來補充預算的財政惡化之後,松下得出「政治就是經營國家」的結論。他對自民黨失望,認為靠企業經營者主導的政黨才能經營好國家。

松下政經塾塾長、前松下電器副社長佐野尚見說:「經營國家就是松下政經塾的創始理念,政經塾就是經營政治的學校」。

三無學生

松下政經塾招收22至35歲的男女青年,學制現為四年(初期是五年)。因學費全免、每月還可支取有證明的20萬日元(約2600美元)研修資金,吸引了不少有志從政的「三無」(無招牌、無地盤、無皮包,日語意思即無名、無勢、無錢)年青人。

學生須住校,近7000平方米的校舍和宿舍沒明確限制每年招生人數,但每年平均約200人的申請,經過筆試、面試等淘汰,最後通常錄取不到10名。

前兩年理論課有政治學、經濟學、財政學,也有茶道、書法、打禪、參拜伊勢神宮等傳統教育,還有每天晨跑3公里和武道、進自衛隊體驗、100公里急行軍等體能、毅力訓練。

後兩年是每人自定研修項目實習。出身松下政經塾的前首相菅直人內閣的官房副官福山哲郎說,他選擇研修環保,期間他在日本搬運過垃圾、回收過牛奶紙盒等,也去過斯里蘭卡協助當地用回收的廢紙生產廁紙。

打造政客

松下不反政治世襲,祖父是國會議員的自民黨國會對策委員長逢澤一郎也與野田同屬松下政經塾第一屆畢業生。

但東京都杉並區區長山田宏當年在松下政經塾面試時,松下問他是否有志從政,他回答說自己是三無,成不了政客。松下說:「這裏就是為了你這樣的人創建的,你一定要成為政客」。

松下1989年去世前,松下政經塾前8屆畢業生都受過他的熏陶。

《日本經濟新聞》9月15日說,松下政經塾出身的國會議員已形成對抗世襲議員的一大勢力。二戰後的日本首相二十一世紀前是經歷過二戰、有敗戰陰影的政客,他們對美國、對中國的政策受感情左右;進入二十一世紀,首相以世襲政客為主,繼承政治家業的原因比志願大,儘管沒經歷過戰爭,但主張上有家族烙印;菅直人雖不是,但他是從事市民運動起家,爭取市民權益不等於政治理想;野田和前外相前原誠司、現外相玄葉光一郎等出身松下政經塾的少壯派是典型的新一代日本政客。

政界標簽

富士電視台負責評論、講解新聞的報道局解說副委員長山本周說,永田町(東京各黨總部集中地,日本政治舞台的代名詞)對松下政經塾出身的政客印象是:秀才、瀟灑、上進心強、連帶性弱、理念根子是自民黨。

參與創辦松下政經塾的眾人黨參議員江口克彥承認,松下政經塾的畢業生的確志同自民黨,因為松下本人就是自民黨式的保守自由主義者。他說:「過去自民黨太傲慢,使得松下政經塾的畢業生大部分沒能進自民黨」。

江口對野田佳彥演講中從未提及松下政經塾感到不快,但東京都杉並區區長山田宏反過來說,現在松下政經塾雖已成名牌,但過去畢業後進政界還是渺茫,他記憶裏的野田總是那個利用到挨家挨戶檢查煤氣拉票的人。

從山田的話來看,出身松下政經塾的政客們畢業後因「三無」苦境,學會開拓、忍辱、勤奮和彈性,可能比在松下政經塾學的更實在,也是他們與世襲「太子黨」的根本分別。經歷了二十年經濟蕭條的日本社會漸趨厭棄世襲政客的背景,令野田以「泥鰍論」當選,突出了新一代政客的崛起。