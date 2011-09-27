圖片版權 AFP Image caption 威拉德不認為中美雙方的高層軍事交流會中斷。

美軍太平洋戰區司令羅伯特•威拉德上將周二（9月27日）表示，儘管美國近期通過的對台軍售能提升台灣防衛能力，但仍難改變軍力平衡嚴重向大陸傾斜的現實。

威拉德在華盛頓舉行的新聞發佈會上說，中國的彈道導彈、戰機和導彈防禦系統導致台海兩岸軍力懸殊，「對台軍售斷然不會達到軍力的再平衡」。

上周三，美國通過近59億美元更新台灣戰機的方案，對1990年代出售給台灣的145架F16戰機機群進行技術升級，安裝新一代雷達系統，能監測到大陸的隱形戰機。

美方並沒有滿足台灣提出的購買新戰機的要求，不過這仍激起北京方面的強烈抗議。有報道說，中國將中止或推遲與美國的軍事往來。

威拉德在新聞發佈會上說，他不認為北京會中斷所有軍事交往，軍方高層交流應該不會停止，因為這對北京很重要。

他表示，儘管台海兩岸關係在過去三年取得進展，但兩岸軍事力量的差距繼續擴大。