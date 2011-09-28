奥巴马指责欧洲对债务危机所作不足

2011年9月28日

圖像來源，whitehouse.gov 圖像加註文字， 奧巴馬：歐洲正在經歷嚇壞了全世界的債務危機。

在接受拉美裔網友提問的時候，美國總統奧巴馬說，歐洲國家沒能修補歐洲金融體系中的缺點。

在此一以拉美裔美國民眾為主要訴求的網上互動中，奧巴馬說，歐洲國家對修補金融體系的缺點，所作的行動「不足」。

他說，美國經濟的恢復速度受到了國際因素的影響而被拖緩，其中包括了茉莉花革命（阿拉伯之春）推高了燃料價格、以及歐洲的債務危機。

奧巴馬說，沒有看到歐洲國家對金融體系和銀行系統作出「應該而且有效的處理」。

這次名為「開放提問」的「圓桌網友對話」是白宮和Facebook臉書等社交網站合作，以拉美裔網友為主地討論目前美國面臨的問題。

這也不是奧巴馬第一次批評歐洲國家處理歐債危機，奧巴馬周一在美國加州山景市參加市民論壇時，指責歐債危機「嚇壞了全世界」。

奧巴馬當時說，歐洲不但沒解決2007年金融海嘯所帶來的問題，如今還加上了希臘的債務問題。

他也指責歐洲在處理債務危機的問題上不夠迅速。

奧巴馬的講話也在歐洲引起了極大的不滿，德國財政部長朔伊布勒周二說，美國的問題不只有歐債危機，並且說「給別人建議總是比較容易的」。

一些歐洲觀察人士認為，因為美國經濟表現欠佳令競選總統連任陷入苦戰的奧巴馬必須對現在的美國經濟局勢提出解釋，而歐洲就成了「容易打擊的目標」。