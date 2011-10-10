美国两位学者共获诺贝尔经济学奖
- 2011年 10月 10日
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瑞典的皇家科學院星期一（10日）宣佈，今年的諾貝爾經濟學獎由美國兩名經濟學家托馬斯·薩金特和克里斯托弗·西姆斯獲得。
他們因在宏觀經濟因果關係研究領域中的突出貢獻而獲得此項殊榮。
頒獎委員會指出，他們研發出多種計算公式，比如計算出利息的臨時增長或減稅對經濟增長和通貨膨脹有何種影響。
西姆斯今年68歲，他是普林斯頓大學經濟和銀行教授。
現年同樣是68歲的薩金特則是紐約大學的經濟學教授。
兩人將分享150萬美元的獎金。
諾貝爾經濟學獎並不在諾貝爾最初設立的獎項之列，它是在1968年後加上去的。