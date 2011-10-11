希拉里：未来十年美国需加大对亚太投入
- 2011年 10月 11日
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美國國務卿希拉里表示，美國正處在「關鍵時刻」，未來十年，美國需在外交、經濟、戰略等方面大幅增加對亞太地區的投入。
希拉里在最新一期的《外交政策》雜誌上撰文說，隨著美國從伊拉克和阿富汗撤出，美國需提升在亞太地區的參與度。
美國國內的一些人主張減少參與國際事務，以應對美國國內的經濟挑戰。希拉里則反駁說，這麼做會讓美國「得不償失」。
「從為美國企業開拓新市場、到防止核擴散、再到確保海上自由通道，我們在海外的工作關係到我們國內的繁榮和安全。」
她說，開放亞洲市場給美國的投資、貿易、高新技術提供了巨大的機會，「美國的經濟復蘇取決於美國公司能否開拓亞洲巨大的潛在市場」。
希拉里說，美國面臨的挑戰是「與亞太建立符合美國利益和價值的合作關係和機構網絡」。
她呼籲提升美國與日本、韓國、澳大利亞、菲律賓和泰國的聯盟。
在談到中國時，希拉里說雙方應避免衝突，合作對雙方都有益，並敦促北京與華盛頓構建長期的軍事對話機制。