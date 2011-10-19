希腊抗议财政紧缩举行全国大罢工

2011年10月19日

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 大罷工導致滿街垃圾無人清理。

希臘的48小時全國大罷工於周三（10月19日）當地時間早上八點開始。各行各業的罷工行動導致整個希臘幾乎處於停頓狀體。

機場控制系統員工的罷工導致飛機停飛，火車、巴士、出租車和大貨車司機的加入使希臘交通陷於癱瘓。

雅典《中希時報〉總編輯汪鵬向BBC中文網介紹說，這兩個工會的會員就已經大約在250萬人，而希臘全國人口大約是1000多萬。

汪鵬說，從這點而言，這次罷工反映了大多數的民意，但是希臘未來的前途如今已經不是自己可以控制。

公共服務行業停止辦公，商店和辦公室關門。政府辦公大樓被自己的員工設立了封鎖線，街道兩旁堆積如山的垃圾無人清理。

罷工組織者說，他們要通過這種方式向希臘的政府和政治體制傳遞一個清楚而響亮的信號。

進一步緊縮

罷工開始之際，希臘議會正計劃於周三和周四對最新一輪的緊縮措施進行投票表決，其中包括進一步增稅、減薪和裁員。

希臘政府面臨著減少巨額赤字以避免因違約而引發歐元區危機的極為嚴峻局面。

歐盟和國際貨幣基金組織要求希臘必須出台嚴厲的財政緊縮政策，以換取兩筆它急需的救援貸款。