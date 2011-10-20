圖片版權 BBC World Service Image caption 希臘民眾示威抗議政府的緊縮計劃。

希臘議會周四（20日）通過一項新的緊縮法案。按照該法案，將有3萬公共部門工作人員被臨時解雇，公共部門工作人員福利與工資將進一步削減，稅收將會增加。

據報道，該法案以153票贊成，145票反對獲得通過，一名執政黨議員投了反對票，300名議員中有298人參加了計名投票。

較早前，總理帕潘德里歐促請歐盟作出果斷決定，解決債務危機。他回應有消息指出本周日的歐盟峰會不會有重要決定。

由於希臘未能按期實現減少財政赤字，歐盟已經推遲第六筆80億歐元款項發放。

希臘兩大工會在19日開始號召各行各業展開兩年來最大規模的48小時總罷工，與議會投票同時進行，以反對新一輪全面緊縮措施。

報道稱，當天至少有70000人聚集在雅典市中心的憲法廣場上示威。

法案通過時，抗議民眾與防暴警察爆發衝突，至少74人在衝突中受傷，另有一人心臟病突發身亡。官方宣稱，死者並未因衝突受傷。

組織全國大罷工的工會領導人說，民眾已經受夠了。人們現在感到絕望、憤怒與悲哀。