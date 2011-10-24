圖片版權 Reuters Image caption 帕內塔明確表示美國是太平洋國家，也不會撤出太平洋駐軍。

到訪日本的美國國防部長帕內塔說，美國仍會維持在太平洋的軍事力量，沒有打算裁減地區軍事預算。

帕內塔周一（10月24日）搭乘專機抵達日本東京附近的橫田空軍基地，並和250名美軍士兵和日本自衛隊隊員舉行對話。

在對話中，帕內塔強調「太平洋仍然是美國的第一優先」，他說「美國還會維持太平洋軍力很長一段時間，也就是說，我們不打算裁減這個地區的軍事預算」。

帕內塔表示，美國不但會維持在太平洋的駐軍，甚至會加強駐扎在該地區的軍力。

他說美國「是一個太平洋國家」，所以美國會繼續在太平洋部署軍力。

帕內塔指出，日美同盟是太平洋地區和平與安定的基礎，「未來的50年也將如此」。

媒體評論說，美防長此次亞洲之行是要使美國在該地區的盟友相信，美國將會繼續作為太平洋地區抗衡中國的力量。

此外，帕內塔訪問日本，還將與日本防衛大臣一川保夫商討有關遷移沖繩普天間美軍基地的問題。

他也預定和日本首相野田佳彥、外相玄業光一郎會談。

由於日本即將決定購買新一代戰鬥機的機種，日本的媒體認為，帕內塔此行頗有游說日本購買美國生產的戰鬥機的意味。