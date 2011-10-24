英法围绕欧元区危机爆发激烈争论
- 2011年 10月 24日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
英國首相卡梅倫和法國總統
薩爾科齊圍繞歐元區危機問題產生衝突。
薩爾科齊說，將於周三（10月26日）舉行的最後會談的參與者應當僅限於實際上使用歐元的國家。
但卡梅倫則認為，歐元區的金融危機將不同程度地影響其他國家。因此，所有歐盟國家領導人都應當參加會談。
二人的爭論極為激烈，報道引述薩爾科齊說：「我們（歐元區）對於英國指責我們並對我們指手畫腳感到噁心。」
他還對卡梅倫說：「你說你討厭歐元，可現在卻又要對我們的會議橫加干涉。」
卡梅倫表示，他要在歐元區發生危機時確保英國的利益。
修改協議
各國領導人在周日舉行的緊急會議上達成共識：如果能夠幫助解決金融危機，則有必要對歐盟協議進行修改。
會議結束後，歐盟主席範隆佩說，歐盟成員可能將討論對協議進行有限度的修改，其目的是加強彼此間的經濟合作以及對金融的監管。
他說，歐盟只有在全部27個成員都表示贊同的情況下才會修改其協議。
將於周三舉行的最後會議原定僅限於歐元區國家領導人，但現在所有歐盟國家領導人都將參加。