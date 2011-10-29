圖片版權 Reuters Image caption 人權組織說，在敘利亞的霍姆斯、哈馬和德拉都爆發了反政府示威活動。

阿拉伯聯盟向敘利亞政府發出緊急呼籲，強烈譴責敘利亞軍隊「不斷射殺」參與反政府示威的平民百姓。

阿盟就敘利亞危機召開的外長會議還呼籲阿薩德總統「採取必要措施」保護平民。

在這個聲明發出之前，敘利亞再次發生暴力衝突，人權組織稱至少有37位參與反政府示威的平民被軍隊開槍射殺。

人權組織說，在敘利亞的霍姆斯、中部的哈馬和南部的德拉， 都爆發了反政府示威活動。

人權活動人士說，在霍姆斯和哈馬，示威者要求在當地實施禁非區，結果遭到當局鎮壓。

自三月爆發政府示威活動以來，已有3000多人在敘利亞當局的鎮壓下被打死。

敘利亞總統阿薩德說，敘利亞反政府騷亂是由武裝團伙和外國極端分子煽動的，他們試圖挑起宗派衝突。

敘利亞當局阻止外國記者在當地報道，因此要核實有關情況非常困難。

阿盟的聲明說，為了達成結束敘利亞危機的解決方案，阿盟官員將於星期日在卡塔爾與敘利亞官員會晤。