圖片版權 AFP Image caption 法庭裁決，澳航這種勞資糾紛必須設法一勞永逸地解決。

澳大利亞獨立的勞工法庭裁定，澳大利亞航空公司工會必須停止導致航班全面停飛的罷工行動。

在緊急仲裁法庭聽取了政府、資方以及勞方的證詞之後，勞工法庭還裁定工會必須在21天之內恢復和資方的談判。

這次的罷工影響了全球22個國家境內、將近7萬名的旅客。如果工會不遵從的話，就會面對法律地位更高的訴訟仲裁。

獲知裁決結果之後，澳航的經理層表示將盡快恢復部分航班，並對本次罷工行動對旅客造成不便表示道歉。

仲裁法庭說，做出裁決時，也將澳航航班停飛對旅遊業的衝擊一併考慮。

工會則說，仲裁的結果明顯地指出罷工並沒有影響到澳大利亞的經濟，反而是澳航經理層的做法引來了仲裁法庭的干預。

工會發言人說，裁決顯示澳航決定不讓員工上班和停飛航班是「不合比例原則」的做法。

本次澳航勞資糾紛的導火索是澳航經理層宣佈有意加強在遠東和東南亞地區的投資和業務，並對澳大利亞本地的企業結構進行改革。

澳航現有的35000多名員工當中，大約有1000多名會因此而被裁員。

澳航在經營起國內航線市場佔有率高達65%，但是在國際航線市場，澳航卻是虧損連連。