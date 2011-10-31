圖片版權 AFP Image caption 賈利勒表示要廢除這些違反伊斯蘭法的法律，允許一夫多妻

《國際先驅論壇報》頭版報道說，利比亞過渡當局領導人說要實行無限制的一夫多妻制，令利比亞的婦女和海外盟友感到擔心。

利比亞全國過渡委員會領導人賈利勒似乎要改變卡扎菲42年統治時期的做法，那個時期一夫多妻現象在利比亞很少見。

卡扎菲時期的法律禁止一夫多妻，現在賈利勒表示要廢除這些違反伊斯蘭法的法律。賈利勒說，在獲得自由的利比亞，任何同伊斯蘭法衝突的法律都將被廢除。

許多利比亞婦女認為，全國過渡委員會領導人的有關講話顯示出利比亞新政權將對女性實行歧視和壓迫政策。

賈利勒關於一夫多妻的講話在利比亞的女大學生中引起不滿。有大學生說，賈利勒不該說那樣的話，她們不願意同有妻子的人結婚。

還有一位20歲的女學生說，賈利勒不過是按照可蘭經的內容講話。但是當問到她是否允許她丈夫再娶其他妻子時，她說當然不可以，他敢那麼做就殺了他。

《每日電訊報》還報道，賈利勒還宣佈未來的銀行條例也要符合伊斯蘭法律，要禁止放貸獲取利息。他說利息在人們當中產生仇恨。

有專家分析說，利比亞新領導層似乎在討好勢力強大的伊斯蘭主義者，對未來的政治走向並不明確。

利比亞新政權表現出的姿態令國際盟友擔心。他們希望利比亞的經濟能夠進一步地融入西方體系。