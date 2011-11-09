圖片版權 AFP Image caption 希臘總理帕潘德里歐（左）、總統帕普利亞斯（中）和反對黨領袖薩馬拉斯為新政府問題舉行會談。

希臘官員說，新的聯合政府將於周三（11月9日）宣佈成立。

現任總理帕潘德里歐將於周三上午會見總統帕普利亞斯，然後和各黨派領導人舉行會談。

希臘面臨來自歐洲的巨大壓力，要求其結束政壇危機，通過債務拯救方案。

帕潘德里歐和反對黨領袖薩馬拉斯已經進行了連續三天的緊急磋商，但會談似乎仍未取得進展，希臘局勢仍然十分不明朗。

總理人選

目前尚不清楚周二的會談是否達成了具體協議。有報道說，一些黨派領導人對於誰將成為新政府總理仍然猶豫不決。

前歐洲央行副行長帕帕季莫斯一直被廣泛看作熱門人選，但據說他所提的條件尚未在黨派之間達成共識。

此前一直被認為可能擔任新總理的財長韋尼澤洛斯據報將在新政府中繼續留任財長一職。

新聯合政府的任期將在明年2月份大選時結束，其主要職責之一是爭取獲得幫助解決其債務危機的第一批貸款。