圖片版權 AFP Image caption 帕帕季莫斯受命後在總統府前和媒體見面

在希臘三個主要政黨的領袖與總統舉行數日會談之後，現年64歲的盧卡斯·帕帕季莫斯星期四（11月10日）被任命為新總理。

總統辦公室發表聲明說，「總統在聽取參加會談的政治領袖的建議之後要求盧卡斯·帕帕季莫斯組建一個新的政府。」

帕帕季莫斯是前歐洲中央銀行副行長，他將領導一個臨時政府，首先確保批准歐元區成員國和國際貨幣基金組織提供的1300億歐元救助計劃。

帕帕季莫斯在總統府宣佈對他的任命之後表示，他是在一個希臘的「關鍵時刻」接替總理職務的。

他說，他的工作並不容易，但是他相信問題將得到解決。他還說，如果能夠實現團結並達成共識，問題將會以更快更有效的方式得到解決。

在當地的記者說，希臘人現在希望帕帕季莫斯出任總理的消息能夠起到穩定作用，讓希臘度過目前面臨的債務危機。

據來自總統府的消息說，新政府將在星期五（11月11日）中午宣誓就職。