圖片版權 Reuters Image caption 李孟賢星期二在夫人陪同下參加最後的競選集會

根據美國舊金山市選舉事務部門星期三（11月9日）公布的選舉結果，華裔李孟賢當選市長，成為舊金山歷史上第一位民選華裔市長。

今年1月份，舊金山市前市長紐瑟姆提前一年結束任期轉任加利福尼亞州副州長。舊金山市議會決定任命擔任市行政官的李孟賢出任代理市長，任期一年。

李孟賢在擔任代理市長期間的表現頗受好評，他在8月份正式宣佈參選市長。參加今年競選市長角逐的一共有16位候選人，包括李孟賢在內共有5位華人。

李孟賢祖籍中國廣東台山，1952年在美國西雅圖出生，1978年畢業於伯克利加州大學法學院，隨後擔任10年民權律師。

他在1989年進入舊金山市政府工作，先後在多個部門任職。自2005年起，李孟賢擔任舊金山市行政官，負責管理多個市政府部門。

李孟賢在正式當選舊金山市長之後發表聲明說，「舊金山選民讓我再擔任4年市長，以讓我們的城市繼續沿正確方向行進，我對此深表感激。」

分析人士指出，李孟賢成為舊金山市首位民選華裔市長，對於華裔在美國地方政府參政具有重要意義。