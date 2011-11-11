圖片版權 BBC World Service Image caption 美軍「阿富汗殺人小組」中的士兵出庭作作證指控吉布斯。

美國一個軍事法庭裁決被控殺害阿富汗平民的前駐阿富汗美軍士兵卡爾文·吉布斯有罪。

吉布斯被控殺害三名沒有武器的阿富汗平民，共面臨15項控罪，經五名陪審團審議了四個小時後被判有罪。

吉布斯承認切割和保存受害者屍體的手指作為戰利品，但指稱自己是自衛開火，並沒有蓄意殺人。

同案三名被告認罪，兩名被告在法庭上作證指控吉布斯。

其中一名被告在聆訊中表示，如果他不參與「殺人小組」便會被吉布斯殺死。

自衛假像

吉布斯是五名美軍「殺人小組」中軍銜最高的士兵，這些士兵被控在去年殺害阿富汗南部坎大哈地區的三名阿富汗平民，並以此取樂。

檢察官指出，吉布斯將武器放在受害人身上，使受害人看起來像是武裝民兵，從而製造自衛假像。受害者還遭這些士兵分屍。

另一名被告也作證說，吉布斯對其中兩名受害人使用手榴彈，並在另一名受害人身旁放置一把AK-47手槍，製造出他持有武器的假像。

吉布斯將面臨終生監禁，而且不得保釋。

謀殺事件發生在2010年初在阿富汗坎大哈省的日常巡邏。

涉案的士兵在被殺的阿富汗平民屍體旁邊擺姿勢拍照，有關照片在2011年3年被刊登。

案件中總共有五名士兵被控以謀殺罪，另外七名士兵則被控以情節較輕的罪名。大部份被告已經同意認罪。